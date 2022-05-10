Türkiye Gazetesi

Karadeniz'de Tuna Deltası açıklarında bulunan Yılan adasını, dünya Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde duydu. Adada bulunan 13 Ukrayna askerinin, Rus güvenlik güçlerine karşı "teslim ol" çağrılarına uymayarak direnmeyi seçtiği ve öldüğü iddia edilmişti. Ancak bir süre sonra bu olayın gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı.

"ÜÇ GÜNDE 30 İHA DÜŞÜRDÜK"

Ada, son günlerde yine gündeme geldi. İki düşman ülke kozlarını burada paylaştı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, üç gündür süren çatışmalara ilişkin bilgi verdi. Ukrayna ordusunun Rus askeri birliklerin kontrolü altındaki Yılan adasına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirten Konaşenkov "Rus hava savunma sistemi, gün içinde bölgede 1 İHA daha düşürdü. Adaya yönelik operasyonlarda 3 gün içinde Ukrayna 30 İHA kaybetti" dedi.

"ANLAMSIZ BİR SALDIRI"

Konaşenkov, bunun yanı sıra gün içinde 3 Ukrayna askerinin cesedinin daha denizden kıyıya vurduğunu ifade etti. Böylelikle toplam 27 Ukrayna özel kuvvetleri ve silahlı milliyetçilerin cesedinin kıyıya geldiğini aktardı. Rus Bakan "Askeri açıdan anlamsız bir şekilde Yılan adasını ele geçirme girişiminde Kiev rejimi bölgede toplamda 3 adet Su-24 bombardıman uçağı ve 1 adet Su-27 avcı uçağı kaybetti. Ukrayna hava kuvvetlerine ait 10 helikopter imha edildi. Bunlardan, içinde çıkarma birlikleri bulunan Mi-8 model 3 helikopter ve bu helikopterlere destek veren Mi-24 model 1 helikopter havada vuruldu. Bunun dışında operasyonlar boyunca Mi-8 ve Mi-24 model 6 helikopter yerde iken Odessa’da Artsız yerleşim biriminde imha edildi” diye konuştu.

Ukrayna açıkladı: Yılan Adası'nda Rusya hava savunma sistemi vuruldu Ukrayna ordusu Yılan Adası’nda konuşlanan Rusya’ya ait hava savunma sistemlerini hedef alarak operasyonla beraber vurdu.

Son sözleri ve kahramanca mücadeleleri gündem olmuştu: Yılan Adası'nı savunan askerler yaşıyor Zmiinyi olarak da bilinen Yılan Adası’nda Rus birliklerinin Ukrayna askerlerine saldırısı sonucu öldüğü düşünülen Ukrayna askerlerinin hayatta olduğu ve esir düştüğü açıklandı.

Yılan Adası'nda direnen Ukraynalı askerlerin son sözleri sosyal medyada gündem oldu Rusya’nın Donbass'ı işgaliyle başlayan sıcak savaş yaptırım kararları, dünya liderlerinin tepkileri ve Ukrayna'nın halk direnişi ile sürüyor. Yılan Adası'nda konuşlanan Ukraynalı askerler ile Rus savaş gemisindeki askerler arasında geçen diyalog da sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.