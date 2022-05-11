Türkiye Gazetesi

Özbekistan’da bahçesini sularken yerde bulduğu metal parçasını Tirmiz Arkeoloji Müzesi'ne götüren Ulkan Eraliyev, metalin ne olduğunu öğrenince şok oldu. Özbekistan Turizm ve Kültürel Miras Bakanlığından yapılan açıklamada, yapılan incelemeler sonrası metal parçasının 10. yüzyıl Selçuklu dönemine ait altın sikke olduğu öğrenildi.

ÜZERİNDE YAZILAN YAZILAR ŞAŞIRTTI

Yapılan açıklamada, altın sikkenin üzerinde Arap alfabesiyle "Allah" ve "Muhammed" kelimelerinin yazıldığı ifade edildi. Yaklaşık 2 gram ağırlığındaki sikkenin arka yüzündeki yazının ise neredeyse silindiği vurgulandı.

TUĞRUL VE ÇAĞRI BEY DÖNEMİNE AİT

Kültürel Miras Ajansı Başkan Yardımcısı Tursunali Kuziyev, yaptığı açıklamada, stratejik konumu nedeniyle Tirmiz'in geçmişte imparatorluklar arasındaki anlaşmazlıklar ve savaşların hedefi olduğunu kaydetti. Kuziyev, Tirmiz ve çevresinin Selçuklu şehzadeleri Tuğrul ve Çağrı Bey'in kontrolüne geçtiğini ve bulunan altın sikkenin o döneme ait olduğunu sözlerine ekledi.

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