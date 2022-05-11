Türkiye Gazetesi

Ukrayna işgali Ruslara pahalıya patladı. Batılı ülkeler tarafından yaptırım yağmuruna tutulan Rusya'nın uluslararası rezervleri gerileme yaşandı.

Rusya Merkez Bankası, ülkenin uluslararası rezervlerinin 1 Mayıs 2022 itibarıyla 1 Nisan'a kıyasla yüzde 2,2 azaldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu dönemde Rusya'nın uluslararası rezervleri 606,3 milyar dolardan 593 milyar dolara geriledi.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının, uluslararası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu. Rusya Merkez Bankası, söz konusu adıma karşılık hukuki süreç başlatacaklarını duyurmuştu.

Rusya'dan 'korkunç' hata! Kendi askerlerini 'dost ateşi'nde vurdu Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, batı medyasında tarafından Rus birlikleri ile ilgili tüyler ürperten bir iddia yer aldı. Rus ordusunun ‘dost ateş’nde kendi askerlerini hedef aldığı ve saldırı sonucu Rus askerlerinin yanarak hayatını kaybettiğini söyledi. Ukrayna ordusu Rusya’ya teşekkür mektubu yazdı.

ABD'den Donbas çıkışı: Rusya sınırlı ilerleme kaydediyor ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Donbas bölgesinde halen planladığı takvimin gerisinde olduğunu, Rus ordusunun coğrafi anlamda çok sınırlı bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

Yine sivilleri hedef aldı! Rusya'dan Odessa'ya 7 füzeyle saldırı Rusya’nın Ukayna’ya yönelik saldırıları sürüyor. Geçtiğimiz Mart ayında Rus askerleri tarafından vurulan Harkov bölgesine bağlı İzyum kentinde 44 sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Şehir geneline 7 füze atıldığı belirtilen Karadeniz kıyısındaki Odessa kentindeki saldırılarda ise 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.