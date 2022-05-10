Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya ile Ukrayna arasında Donbas bölgesindeki çatışmaları “çıkmaz” olarak nitelemeyeceğini, tarafların karşılıklı top atışlarının devam ettiğini ve karşılıklı toprak kazanma ya da kaybetme durumlarının söz konusu olduğunu belirtti.

Kirby, Rusya’nın halen kuzeyden Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesine baskı uygulamaya çalıştığını dile getirdi.

Rus ordusunun oradaki kazanımlarının oldukça az olduğunu vurgulayan Sözcü, şu ifadeleri kullandı:

“Hareketleri oldukça yavaş ve düzensizdir, Ukrayna’dan da sıkı bir direniş görüyorlar. Savaşın donma noktasına geldiği klasik anlamdaki bir çıkmazda olduklarını söyleyemeyiz. Çok sayıda karşılıklı topçu ateşi var. Çok önemli ölçüde hareketlilik var ancak iki adım geri alıp baktığınızda, Rusların çok da ilerleme kaydedemediğini görürsünüz. Geçen süre zarfında Rusya’nın halen kendi takvimlerinin gerisinde olduğuna inanıyoruz. Kaydettikleri ilerleme ise coğrafi olarak çok çok sınırlı.”

310 UKRAYNA ASKERİ OBÜS EĞİTİMİNİ TAMAMLADI

Gün içinde bir grup gazeteciye, Ukrayna savaşı konusunda brifing veren üst düzey bir Pentagon yetkilisi, şu ana kadar 310 Ukrayna askerinin obüs toplarına yönelik eğitiminin tamamlandığını, 50’den fazla askerin ise eğitimlerinin başladığını söyledi.

ABD'de 1941'de kullanılan yasa Ukrayna için yürürlükte ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya silah verilmesini kolaylaştıracak yasayı imzaladı. ABD en son II. Dünya Savaşı'na girmeden önce İngiltere ve diğer müttefiklerine ekipman sağlamak için bu yasayı kullanmıştı.

G7 Zirvesi sonrası ABD açıkladı! Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi Ukrayna’ya işgali nedeniyle pek çok ülkenin yaptırım kararı aldığı Rusya’ya, ABD’den bir hamle daha geldi. ABD yönetimi, Rusya'nın büyük bankalarından Sberbank'ın 8 ve Gazprombank'ın 27 yönetim kurulu üyesi ile devlete ait 3 televizyon kanalına yaptırım uyguladı.