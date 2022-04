Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş iki ayı geride bıraktı. Batılı devletlerin tüm yaptırımlarına rağmen, Rus güçleri Donbas bölgesine kadar ilerledi. Ukrayna güçlerinin 2014 yılından beri Rus ayrılıkçılara karşı koruduğu Donbas hattında ara sıra yaşanan çatışmalar tam bir savaşa dönüştü.

BBC’nin savaş muhabiri Jonathan Beale'ye konuşan Ukraynalı Teğmen Denys Gordeev, savaşın daha zor hale geldiğini söyledi. Teğmen Gordeev, Rus güçlerinin üzerinerine her gün, her zaman, her saat bomba attıklarını ve roket saldırıları gerçekleştirdiğini belirtti. 8 yıl boyunca Donbas2ta Rus ayrılıkçılarla savaşmasına rağmen, askerleri ve kendisi Rus ordusunun şimdi tüm gücüyle karşı karşıya kaldı.

RUSYA KİEV’DEN SONRA DONBAS’A YOĞUNLAŞTI

Rus ordusu Kiev’den çekildikten sonra Donbas bölgesinin tamamını ele geçirme hedefiyle Doğu Ukrayna’daki askeri çabalarına yeniden odaklandı ve birliklerinin çoğunu doğuya yeniden konuşlandırdı.

Rusya’nın bölgede askeri gücünü artırarak daha güçlü şekilde savaştığına dair bulgular var.

Donbas bölgesini 8 yıldır savunan Ukraynalı askerler, daha önce karşılaşmadıkları bir baskıyla karşı karşıya kaldıklarını ve üzerlerine her gün bomba yağdığını ifade etti.

SALDIRILAR SONRASI UKRAYNA’NIN KAYIPLARI ARTIYOR

Ukrayna’nın bölgedeki kayıplartı arttı ve muhtemelen önümüzdeki günlerde daha fazla kaybı olacak.

Rus kuvvetleri, Ukrayna’nın savunmasında zayıf noktalar bulmak için sonda saldırıları düzenliyor. Saldırılar birden fazla yönden geliyor ancak henüz büyük bir Rus saldırısı gerçekleşmedi.

Teğmen Gordeev, kendisinin ve adamlarının bu durumdan etkilendiğini belirterek, “Bir gün önce, adamlarımdan biri öldü, beşi de yaralandı. Bu, Ukrayna güçlerinin her gün verdiği kayıpların sadece bir kısmı. Yakındaki bir sahra hastanesini ziyaret etmeye çalıştık ama çok meşgul oldukları söylendi” dedi.

RUSYA’DAN DAHA BÜYÜK BİR SALDIRI GELİR Mİ?

Rus ordusu Donbas bölgesinde Ukrayna’nın savunmasına karşı, top ve roket kullanıyor ancak bazı analistler büyük bir saldırının hala geleceğini düşünüyor.

Teğmen Gordeev, "Ruslar gelip Ukrayna topraklarına giriyorlar. Ve ne zaman duracaklarını bilmiyoruz. Yolculuklarının ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Ukrayna ordusuna katılmadan önce avukattım. Umarım eski hayatıma geri dönebilirim. Ama şimdilik, bu savaşı kazanmaya odaklandım” dedi.

