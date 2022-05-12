Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

93 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, dünyanın en uzun süreli tahtta kalan üçüncü ismi oldu.

Şubat 1929’da göreve başlayan ve 96 yaşındayken Ekim 2016’da ölen Lihtenştaynlı II. Johan, 70 yıl 91 gün hüküm sürdü. Kraliçe ise şu anda 70 yıl 92 gün ile yeni bir rekorun sahibi oldu. Kraliçe’nin 32 gün sonra 70 yıl 126 gün görev yapan Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej’i geride bırakması bekleniyor.

REKOR FRANSA KRALINDA

Elizabeth, Eylül 2015’te büyük büyük büyükannesi Kraliçe Victoria’yı geçerek en uzun süre tahtta kalan İngiliz hükümdarı unvanını kazanmıştı. En üst sırada yer alan isim ise 72 yıl 110 günlük etkileyici bir saltanat ile Fransa Kralı Louis XIV. Büyük Louis olarak bilinen Fransız hükümdarı, babası Louis XIII’ün ölümünün ardından dört yaşında kral oldu ve 14 Mayıs 1643’ten 1 Eylül 1715’e kadar hüküm sürdü.

Bugünlerde hareketlilik sıkıntılarıyla mücadele eden Kraliçe, 70 yıllık saltanatı boyunca Kraliçe etkinliklerini 1959 ve 1963’te hamileyken olmak üzere sadece iki defa kaçırdı.

59 yıl sonra bir ilk! Kraliçe Elizabeth parlamentonun açılışına katılmayacak İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, 59 yıl sonra ilk defa yarın yapılacak İngiliz parlamentosunun yeni yasama yılının açılışına katılmayacak. Kraliçenin yerine en büyük oğlu Galler Prensi Charles'ın konuşma okuyacak.

Kraliçe 96'yı devirdi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in doğum günü 91 pare top atışıyla kutlandı.