Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü. Böylelikle iki ülke arasında Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana bir ilk yaşandı.

Konuyla ilgili ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby'den açıklama geldi. Kirby "Bakan Lloyd Austin, 18 Şubat'tan bu yana Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ilk defa 13 Mayıs'ta görüştü. Bakan Austin, (Rusya'ya) Ukrayna'da acil ateşkes çağrısında bulunmuş ve iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine dikkati çekmiştir" ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'ta başlamış, o tarihten bu yana devam eden savaşta ABD ile Avrupa ülkeleri Moskova'ya yönelik çok sayıda yaptırım kararı almıştı.

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