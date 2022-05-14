Türkiye Gazetesi

İran’ın Hazar Denizi kıyılarında bulunan Mazenderan eyaletindeki Sari şehrinden başlayarak başkent Tahran’a gelen ve “Kuzey Ekspresi” adıyla anılan turistik tren, Covid-19 kısıtlamalarının kalkmasının ardından 12 Mayıs’ta ilk misafirlerini ağırlayarak seferlerine yeniden başladı. Kuzey demiryolu üzerinde bulunan turistik tren, yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Hareket ettiği güzergah boyunca tarihi yapıların ve doğal güzelliklerin bulunduğu istasyonlarda mola veren tren, yolculara bu alanlarla vakit geçirme imkânı sunuyor.

Elburz Dağları’ndan geçen tren güzergahında Sari, Gaimşehr, Şirgah, Zirab, Pol Sefid, Sevadkuh, Sorkhabad, Veresk, Firuzkuh gibi birçok önemli ve tarihi nokta bulunuyor. Dolambaçlı tepelerden ve tarihi köprülerden geçen tren, yol boyunca misafirlerine kuzey ormanlarının ve heybetli dağların oluşturduğu görsel bir şölen sunuyor. İtalyan mühendis Cesare Delleani önderliğinde 1934-1935 yılları arasında inşa edilen Veresk Köprüsü, Kuzey Ekspresi’nin ilk durağı olarak tarihi bir öneme sahip. Köprü, İkinci Dünya Savaş’ında oynadığı stratejik rol nedeniyle dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill tarafından "Zafer Köprüsü" olarak adlandırıldı. Hitlere karşı savaşan Sovyetler Birliği için İran’ın Basra Körfezi’nden Türkmen Limanı’na gönderilen askeri yardımlar, Tahran’ı Hazar Denizi’ne bağlayan Veresk Köprüsü üzerinden sevk edildi. Dönemin İngiltere Başbakanı Churchill bu nedenle Veresk Köprüsü’nü "Zafer Köprüsü" olarak adlandırdı.

İNSANLARIN VE DOĞANIN SANAT ESERİ

Kuzey Demir Yolları Kurumu Halkla İlişkiler Müdürü Ali Hüseyin Nejad, İran’ın kuzey bölgelerinin yüksek dağlara ve zorlu bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, "Ülkemizin kuzeyini güneyine bağlayan Mazenderan tren yolu, insanların ve doğanın sanat eseridir. Bu dağlar üzerinde bir tren yolu inşa etmek hiç kolay değil. Tarihi Veresk Köprüsü de buna dahil. Mazenderan demir yolu ekonomik anlamda ülkenin kuzey ve güneyini birbirine bağlarken aynı zamanda turistler için büyüleyici doğa seyahati de sunuyor" dedi.

Trenin bir sonraki durağı olan Şirgah’ta turistlere ceviz ve meşe ağaçlarından kendi el yapımı ahşap ürünlerini satan Ahmet Rızayi, "Turistik trenin burayı da ziyaret etmesinden memnunuz. Buraya sadece tren ile ulaşılıyor. Biz de kendi el yapımı ürünlerimizi burada satıyoruz" ifadelerini kullandı.

TURİSTLER İÇİN SEFER YAPACAĞIZ

Uzun bir aradan sonra seferlerine yeniden başlayan Kuzey Ekspresi’ni karşılayan Sari Vali Yardımcısı Muhammed Ali Nobaht, bölgenin doğal güzellikler ile dolu olduğunu belirterek, "Bu bölgeye sadece trenle geliniyor. Büyüleyici bir doğal güzelliğe sahip. Haftada bir gün turistler için Kuzey Ekspresi seferleri yapmayı planlıyoruz. Bu seferlerde yerli ve yabancı turistler, kuzeyden başlayarak güney eyaletlere kadar İran’ı seyahat edebilecekler" şeklinde konuştu.

Eşiyle birlikte tren seyahatine katılan Lübnanlı Hüseyin Ahz, İran’ın kuzey bölgesini merak ettiklerini ve bunu havayolu yerine trenle yapmayı tercih ettiklerini söyleyerek, "Mazenderan eyaletinin doğal güzelliklerini duyuyorduk. Eşimle birlikte bu bölgeyi trenle gezme fırsatı yakaladık. Şimdi de bu seyahatin keyfini çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.

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