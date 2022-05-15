Türkiye Gazetesi

Rusya’nın NATO ile yakınlaşan Ukrayna’ya başlattığı işgal üzerine gözler Finlandiya ve İsveç’e döndü. İki ülke de Moskova’nın eylemleri sonrasında besledikleri güvenlik endişeleriyle NATO’ya bir adım daha yaklaştı. NATO’nun kendi sınırlarına dayanmasını tehdit olarak nitelendiren Rusya, Ukrayna’ya müdahalesinin ardından Finlandiya ve İsveç’in de olası NATO üyeliğini tehdit olarak karşıladı. NATO’nun kapısını çalmaya hazırlanan İsveç ve Finlandiya’nın önümüzdeki günlerde resmi başvurusu yapması bekleniyor.

RUSYA’DAN İSVEÇ VE FİNLANDİYA NATO TEHDİDİ

Rusya, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda "NATO, Rusya sınırına yakın noktalara nükleer güç ve altyapı konuşlandırırsa Moskova gereken önlemleri alır" diyerek duruma tepki gösterirken Putin’de Finlandiya’nın tarafsız statüsünden vazgeçerek NATO'ya katılmasının hata olacağını belirtti. Rusya’nın tavrının yanı sıra Türkiye’de terör örgütlerine ev sahipliği yapan iki ülkenin NATO’ya katılımına olumlu bakmadığını açıkladı.

ANKARA KAPIYI KAPATMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin iki ülkenin de NATO üyeliğine olumlu bakmadığını söylemişti. Konu ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Müttefik olacak bir ülke YPG/PKK'ya destek vermemeli." diyerek net tavır ortaya koydu. Türkiye'nin, iki ülkenin NATO'ya katılması konusunda kapıyı kapatmadığını söyleyen Kalın, "Yapılması gereken açık. Türkiye, İskandinav ülkelerindeki terörist faaliyetlerine ilişkin kısıtlama istiyor." dedi.

TÜRKİYE’YE KÜSTAH TEHDİT

Türkiye’nin olası veto açıklaması sonrası İsveç ve Finlandiya’dan açıklamalar peş peşe geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde Türkiye'yi küstahça tehdit ederek, "NATO'daki bütün ülkelerin desteğini istiyoruz. NATO'nun önemli ülkeleri bizim arkamızda. Bizimle ve o ülkelerle iyi geçinmek, Türkiye'nin çıkarına olur" dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, " Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğini sonuna kadar engellemeye çalışacağını düşünmüyorum" dedi.

İSVEÇ’TEN GERİ ADIM

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirirken "Avrupa Birliği gibi biz de PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz." dedi. Aftonbladet gazetesinin haberine göre, ortada yanlış anlaşılmış bir durum olabileceğini savunan Linde, "PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil, böyle bir algı oluştuysa bunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Pazar günü Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğiz." dedi.

Yunanistan'dan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine destek İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması gündemine ilişkin konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, söz konusu gelişmeyi desteklediklerini açıkladı.