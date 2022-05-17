Türkiye Gazetesi

Yüzünü NATO’ya dönen İsveç ve Finlandiya’dan resmi adım geldi. Dün üyelik başvurusunda bulunma kararını açıklayan İsveç, bu kararla askeri tarafsızlık politikasına son vermeye hazırlanıyor. Bugün NATO’ya üyelik başvurusunu imzalayan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde yaptığı açıklamada, “Başvuru bu hafta veya birkaç gün içinde Finlandiya ile birlikte teslim edilecek. Sonrasında NATO tarafından işleme alınacak” dedi. Bunun İsveç için en iyisi olduğunu hissettiğini ifade eden Linde, sürecin ne kadar zaman alacağını bilmediklerini ancak bir yıla kadar devam edebileceğini belirtti.

RUSYA İÇİN BİR TEHDİT DEĞİL

İsveç Başbakanlık Ofisi tarafından dün yapılan açıklamada, “İsveç NATO'ya katılmak için başvurmaya karar verdi. Bu parlamentodan geniş destek alan tarihi bir karar. NATO üyeliği, İsveç'in güvenliğini güçlendirecektir. İsveç, bir üye olarak tüm NATO'nun güvenliğini arttıracaktır” ifadelerine yer verilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya başvurma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, bu ülkelerin NATO'ya katılmasının Rusya için bir tehdit oluşturmayacağını ancak NATO askeri altyapısının bu ülkelere konuşlandırılması durumunda karşılık vereceklerini ifade etmişti.

İsveç ve Finlandiya’dan çarpıcı anket! Türkiye bir kez daha NATO konusunda haklı çıktı NATO’da İsveç ve Finlandiya krizi devam ediyor. İki ülkeden peş peşe gelen NATO açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’ya karşı uyguladığı veto ise tartışma konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Terör yuvası” olarak nitelendirilen iki ülkenin Türkiye’ye ikna ziyareti ise sert karşılandı. Ortaya çıkan yeni bir anket ise gündem oldu. "Türkiye'ye bir saldırı olursa, savunalım mı?" sorusunun yer aldığı ankette, İsveçliler yüzde 11 evet derken, Finlandiyalılar ise yüzde 5 evet dedi.