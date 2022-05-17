Türkiye Gazetesi

24 Şubat'ta Rus lider Vladimir Putin'in askeri harekat emri ile Ukrayna topraklarında başlayan işgal girişimi, tüm dünyanın tepkisine yol açtı. Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinden yaptırımlar peş peşe gelirken, Rusya'dan ithalat yapan ülkeler bu durumdan olumsuz etkilendi. Putin, Avrupa Birliği'nin petrol ve gaz piyasalarına uyguladığı yaptırımlara değindi ve Rusya'nın kendi çıkarlarına göre davranmaya devam edeceğini ifade etti.

Rus lider Putin, petrol sektörünün durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dikkat çeken ifadeler kullanan Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyonun, batılı ülkelerin kendilerine karşı yürüttükleri politikaların sonucu olduğunu savundu. Putin, "Ukrayna’da bugün yaşananlar Rusya'nın endişelerini görmezden gelen kolektif Batı'nın kötü tasarlanmış politikasıyla bağlantılıdır" diye konuştu.

AMBARGOLARIN SORUMLUSU ABD

Ukrayna topraklarına yönelik başlatılan operasyonla bağlantılı olarak Avrupa ülkelerinin kendilerine uyguladığı petrol ve gaz ambargolarından ABD'yi sorumlu tutan Putin, "Bugün Avrupa ülkelerinin tamamen siyasi nedenlerle, kendi hırsları ve ABD derebeyliğinin baskısı altında petrol ve doğal gaz alanlarında daha fazla yaptırımlar uyguladığını görüyoruz" dedi.

Bu yaptırımların Avrupa!nın zararına olduğunu savunan Putin, "Avrupa ülkeleri tarafından tamamen siyasi nedenlerle petrol ve gaz piyasalarına uygulanan yaptırımlar fiyatların yükselmesine ve bazı petrol ürünlerinin kıtlığına yol açtı. Ulaşım endüstrisi Avrupa'da yaşayan tüketicileri olumsuz etkiledi" şeklinde konuştu.

"EKONOMİK İNTİHAR"

Rusya’nın kendi çıkarlarına göre davranacağına işaret eden Putin, "Böyle bir ekonomik intihar Avrupa’nın iç meselesidir. Rusya, kendi ekonomik çıkarlarından hareket ederek pragmatik davranmalıdır. Petrol piyasasındaki değişimler tektoniktir. Artık eski modele göre iş yapmak mümkün görünmüyor. Batı, yakın gelecekte hangi adımları atacağını hesaplayarak önceden sonuç çıkarmalı ve proaktif hareket etmeli. Bazı ortaklarımızın da kötü planlanmış kaotik adımlarını da kendi lehimize çevirmeliyiz" dedi.

Putin, "Rus enerji kaynaklarının reddedilmesi, Avrupa'nın sistematik olarak dünyanın en yüksek enerji maliyetine sahip bölgesi olacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

AB ÜYELERİ PETROL AMBARGOSUNU GÖRÜŞÜYOR

AB üyeleri, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik petrol ambargosunu görüşüyor. Ancak büyük ölçüde Rus petrol ithalatına bağımlı olan Macaristan ambargoya sıcak bakmıyor. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Rus petrolüne uygulanacak yasağın Macaristan için oluşturacağı sorunlara AB’nin çözüm bulması halinde Rus petrolüne yönelik AB yaptırımlarına onaylayacağını ifade etmişti.

AB, bu yılın sonuna kadar Rusya'dan tüm petrol ithalatını yasaklamayı ve ülkenin en büyük bankası Sberbank'ı SWIFT sisteminden çıkarmayı planlıyor.

'Hepimiz ölmesini umut ediyoruz' diyen Rus oligark, Putin'in hastalığını açıkladı Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişimi sonrası Rus lider Putin'in sağlık durumuna ilişkin haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Birçok kaynak Putin'in akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia ederken, son olarak Putin'in kan kanseri olduğu öne sürüldü.