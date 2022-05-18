Türkiye Gazetesi

Ukrayna ile devam eden savaş Rusya'nın ağır yaptırımlarla kuşatılmasına sebep oldu. Bunlara karşın geri adım atmayan Rusya, yaptırımlara aynı sertlikle karşılık veriyor. Son olarak Dışişleri Bkanlığındna yapılan açıklama ile 27 İtalyan diplomat sınır dışı edildi.

8 GÜN İÇİNDE ÜLKEYİ TERK ETMELERİ GEREKİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İtalya'nın Moskova Büyükelçisi Giorgio Starace bakanlığa çağrılarak, İtalyan makamlarının 30 Rus diplomata karşı açıkça düşmanca eylemlerinin şiddetle protesto edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Buna karşılık İtalya'nın Rusya’daki diplomatik ve konsolosluk kurumlarının 24 çalışanı 'istenmeyen kişi' ilan edildi. Bu kişilerin Rusya Federasyonu topraklarını 8 gün içinde terk etmeleri gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Google'ın Rusya'daki iştiraki iflas sürecine girdi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasının üzerinden yaklaşık 3 ay geçti. Bölgede çatışmalar devam ederken dünyanın dört bir yanındaki şirketler, Rusya ile işbirliğini koparıyor. Bunlardan biri de Google. Son olarak Rusya'daki Google'ın iştiraki hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Rusya için kötü senaryo Özerklik adımlarını yıllardır erteleyen milyonların umudu, Rusların Ukrayna’da yenilgiye uğramasında.. Rus Cumhuriyetlerinin vatandaşları ancak 100 yılda bir karşılarına çıkan tarihî fırsatı görüp isyan edebilir.

Rusya ile alternatif lojistik için yoğun temas Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bölge ticaretine olumsuz etkileri sürerken, Türkiye, gümrük ve limanlarda lojistik krizinin aşılması için yeni bir çalışma daha yapıyor.

Rusya, Renault’nun varlığına el koydu Rusya'ya yönelik yaptırımlar devam ediyor. Birçok dünya markası bu ülkede üretimi durdurdu. Renault da fabrika ve diğer varlıklarını, 6 yıl içinde geri alma şartıyla 1 rubleye Rusya'ya devretti.