Türkiye Gazetesi

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği gündemi, diplomasi trafiğini artırdı. Öyle ki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyesi’nin Dış Politika Danışmanı Jens Plötner, İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Robert Rydberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı’nın Başdanışmanı Petri Hakkarainen, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’la talepleri üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvuruları bağlamında, Türkiye’nin ulusal güvenlik kaygılarının giderilmesine yönelik somut adımların atılması beklentisi muhataplara iletildi. Türkiye’nin beklentilerinin karşılanmaması durumunda sürecin ilerlemesinin söz konusu olmayacağının altı çizildi.

"ÜYE ÜLKELERDE PKK MEVCUDİYETİNE MÜSAADE EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvuruları bağlamında, Türkiye’nin ulusal güvenlik kaygılarının giderilmesine yönelik somut adımların atılması beklentisi muhataplara iletildi. Türkiye’nin beklentilerinin karşılanmaması durumunda sürecin ilerlemesinin söz konusu olmayacağının altı çizildi.

Görüşmelerde ayrıca, terör örgütü PKK/PYD/YPG ile FETÖ mensuplarının NATO üyesi ve diğer ülkelerdeki mevcudiyetine müsaade edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması ve terörün her türüne karşı birlik ve dayanışma ruhu içinde mücadele edilmesi gerektiği ifade edildi.

"SAVUNMADAKİ HAKSIZ KISITLAMALAR KALKMALI"

Savunma sanayii alanındaki haksız ihracat kısıtlamalarının kaldırılması ve müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamaması konusunda Türkiye’nin ilkesel duruşu ve beklentisi dile getirildi.

Ukrayna savaşının diplomasi ve müzakere yoluyla sona erdirilmesi ve özellikle gıda güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu çok net konuştu: İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda endişelerimiz var Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştireceği görüşme öncesi yaptığı konuşmada, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda açıklama yaptı. Çavuşoğlu, bu ülkelerin terör örgütlerine destek verdiklerini söyleyerek, aynı zamanda savunma alanında ihracat yasakları ve kısıtlamaları var.

ABD Sözcüsü Price'dan NATO değerlendirmesi! Türkiye neden karşı sorusuna cevap veremedi ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına yönelik itirazlarıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, süreç içinde "konsensüsün korunacağından emin olduklarını" söylemekle yetindi.

İsveç ve Finlandiya NATO'ya başvurdu İsveç ve Finlandiya'nın üyelik için NATO'ya resmi başvuru yaptığı açıklandı.