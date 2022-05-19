Türkiye Gazetesi

AP foto muhabiri Emilio Morenatti, 2009’da Afganistan’da görevini yaparken bir bacağını kaybetti. Mesleğini bırakmadı. Ukrayna’ya gidip savaş mağduru sivilleri fotoğrafladı. Morenatti "Toprak kaybedilir. Bazen yeniden kazanılır. Ancak hayatlar ve uzuvlar geri alınamaz" diyor.

Ukrayna'da ilk savaş suçu davası: Rus askeri hakim karşısında Ukrayna'da işgal girişiminde bulunan Rus askerleri arasında yer alan Vadim Shishimarin, savaş suçu nedeniyle yargılanıyor. Ukrayna'daki ilk savaş suçu davasında yargılanan 21 yaşındaki Shishimarin, 62 yaşındaki bir sivili öldürdüğünü kabul etti.