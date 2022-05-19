Türkiye Gazetesi

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya resmi başvurusu dün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna, ''NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz.'' yorumunu yapmıştı.



Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Bakan Haavisto, İsveç devlet televizyonu SVT ve Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin ortak yayınladığı programda NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulundu.

‘TÜRKİYE’NİN GÜNDEME GETİRDİĞİ TÜM SORUNLARI ÇÖZEBİLİRİZ’

Türkiye'nin istekleri yerine getirilmediği takdirde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermeyeceğinin hatırlatılması üzerine Haavisto, "Cumartesi günü, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştük. Ben Türkiye'ye iki kez gittim. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ı önceden telefonla aradı, konuştu. Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Haavisto, Türkiye'nin itirazları nedeniyle Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma sürecinin uzayabileceğini kaydetti., Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebileceklerini düşündüğünü söyledi.

Bakan Çavuşoğlu çok net konuştu: İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda endişelerimiz var Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştireceği görüşme öncesi yaptığı konuşmada, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda açıklama yaptı. Çavuşoğlu, bu ülkelerin terör örgütlerine destek verdiklerini söyleyerek, aynı zamanda savunma alanında ihracat yasakları ve kısıtlamaları var.

İsveç ve Finlandiya NATO'ya başvurdu İsveç ve Finlandiya'nın üyelik için NATO'ya resmi başvuru yaptığı açıklandı.