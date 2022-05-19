Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden'a Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, yarın İsveç ve Finlandiya liderleri ile Beyaz Saray'da görüşeceğini ve bu konunun daha önceki görüşmelerinde de gündeme geldiğini belirterek "Bence her şey güzel olacak." dedi.

Finlandiya ve İsveç'in başvurusunu memnuniyetle karşıladığını belirten Biden, iki ülkenin NATO'ya katılımının savunma iş birliğinin artmasına katkı sağlayacağını kaydetti:

"Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusunu güçlü şekilde destekliyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz. ABD Kongresi ve NATO müttefiklerimizle Finlandiya ve İsveç'i tarihin en güçlü savunma ittifakına hızlı şekilde dahil etmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

BIDEN’DAN 5. MADDE VURGUSU

Biden, Finlandiya ve İsveç’inkatılımının NATO'yu daha da güçlendireceğine işaret ederek, "NATO üyelikleri değerlendirilirken ABD; Finlandiya ve İsveç ile ortak güvenliğimize tehditlere karşı güçlü durulması ve saldırıların geri püskürtülmesi konusunda çalışmayı sürdürecektir" dedi verdi.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ GİDERİLEBİLİR"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile yarın Washington'da görüşeceğini anımsatan Biden, görüşmelerde iki ülkenin NATO başvurusu ve Avrupa'nın güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

Katıldığı bir programda gazetecinin, Ankara'nın itirazları hatırlatarak sorduğu "Türkiye'yi ikna edebilir misiniz?" sorusunu yanlış anlayarak, "Türkiye'ye gitmiyorum ama sanırım iyi olacağız" dedi.

Biden'ın açıklamasından kısa bir süre sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan açıklama yaptı ve Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini belirterek, "Finlandiya ve İsveç'in etkili bir NATO üyeliği elde edeceğinden ve Türkiye'nin endişelerinin giderilebileceğinden eminiz" dedi. Sullivan, ABD'nin de müzakere sürecinde rol oynadığını söyledi.

ABD'den bebek maması krizi: Biden resmen imzaladı ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son dönemde bebek mamalarında yaşanan tedarik sıkıntısının giderilmesi için Savunma Üretim Yasası'nı imzaladı.

Finlandiya'dan Türkiye'ye sıcak mesaj: Çözebiliriz Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebileceklerini düşündüğünü söyledi.