Türkiye Gazetesi

İspanya’da 1975-2014 yılları arasında 39 yıl boyunca devlet başkanı olan 84 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından Ağustos 2020’de ülkeyi terk etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye yerleşen Carlos, yaklaşık 2 yıl sonra İspanya’ya döndü.

BEŞ GÜN KALACAK

İspanya Kraliyet Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Juan Carlos’un uçakla Vigo şehrine geldiği ve 5 gün kaldıktan sonra daimi ikameti Abu Dabi’ye döneceği belirtildi. Carlos’un ülkeyi ziyareti süresince kuzeydeki Sanxenxo kasabasına giderek yakın arkadaşının evinde kalacağı aktarıldı. 23 Mayıs Pazartesi günü başkent Madrid’e gelerek La Zarzuela Sarayında oğlu Kral VI. Felipe ve ailesiyle görüşeceği bildirildi. Eski Kral, ülkesine gelmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaret için çok heyecanlı olduğunu söylemişti.

HÜKÜMET ÖFKELENDİ

İspanya hükümeti, Carlos'un gelişine tepki gösterdi. İspanya Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, bu ziyaretin rahatsız edici olduğunu dile getirerek, Carlos’un İspanyol halkına açıklama yapması gerektiğini vurguladı.

CARLOS HAKKINDAKİ DAVALAR DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan, İspanya Yüksek Mahkemesi, Haziran 2020’de Suudi Arabistan ile yapılan hızlı tren sözleşmesinde Carlos'un rolü ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Carlos'un tahtta olduğu yıllarda hızlı tren projesi için Suudi Arabistan'dan İsviçre bankalarına yatırılmak üzere 100 milyon dolar aldığı iddia edilmişti. Yerini oğlu VI. Felipe’ye bırakan Carlos hakkında açılan bütün soruşturmalar geçtiğimiz mart ayında kapatılmıştı.

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