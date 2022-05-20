Türkiye Gazetesi

Le Pen, yerel BFMTV kanalında yayınlanan söyleşide Fransa'nın Ukrayna'ya silah göndermesi ve genel seçimler dahil ulusal ve uluslararası konularda değerlendirmede bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diplomasi yolunun devam etmesi gerektiğini işaret eden Le Pen, Türkiye'nin de barışı sağlayacak araçları elde edebilmek için önemli diplomatik çabalar gösterdiğini kaydetti. Le Pen, olağanüstü bir durum olmadığı takdirde bir daha cumhurbaşkanı seçiminde aday olmayacağını da söyledi.

MACRON'U ELEŞTİRDİ

Aşırı sağcı lider, cumhurbaşkanı seçiminden 3 hafta sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun yeni bir başbakan atadığını, Fransızların bugün ciddi alım gücü sorunlarıyla, yükselen petrol fiyatları ve "kendini acı bir şekilde hissettiren enflasyonla" karşı karşıya kaldığına değinerek, hala yeni bir hükümetin oluşturulmamış olmasını "anormal" olarak nitelendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Macron'nun Ukrayna'ya silah sevkiyatının artarak devam edeceği açıklaması da sorulan Le Pen, "Başından beri söyledim. Ukrayna'ya kendini savunması için tüm araçların sağlanması taraftarıydım, ama eğer (Fransa Ukrayna'ya) öldürücü silahlar göndermeye başlarsa, savaşın bir ortağı olarak görülme riskiyle karşı karşıya kalır." diye konuştu.

Le Pen, uluslararası arenada ülkelerin barış veya savaş taraftarı görüneceğini, üçüncü bir seçeneğin olmadığına işaret ederek, "Yöneticilerimizin bizi istem dışı bir dünya savaşına sürüklemesini arzu etmem." dedi.



Le Pen'den ilk açıklama: "Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer" Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a karşı kaybeden aşırı sağcı Ulusal Cephe parti lideri Marine Le Pen seçim sonuçlarının ardından yaptığı ilk açıklamada, aşırı sağın aldığı oy oranına dikkat çekerek, "Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer" dedi.

Fransa bugün cumhurbaşkanını seçiyor: Macron mu, Le Pen mi? Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu bugün yapılacak. Yapılan anketlerde mevcut Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağcı Le Pen karşısında 10 puan önde.