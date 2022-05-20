Türkiye Gazetesi

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik için başvurusu dünyanında gündeminde. Türkiye iki ülkeninde terör örgütüne desteğinden dolayı NATO hamlesine karşı çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz.'' diyerek terör örgütlerine destek sağlaması nedeniyle kesin bir dille karşı çıktı.

Türkiye’nin, "Finlandiya ve İsveç konusunda Türkiye'nin çıkarcı davrandığı" yorumuna yapıldı ve FETÖ’cü eski generallerin de ifadesine yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç'i NATO’ya katılımını engellemekle tehdit ettiği, bunun nedenini ise Rusya’ya bağladı. Türkiye’nin iki ülkenin NATO üyeliği karşıtlılığını terör nedeni ile değilde Rusya etkisi üzerinden olabileceği ifadelerinin yer aldığı analizde Türkiye’nin Rus oligarklarının paraları için güvenli liman haline geldiği yönünde çirkin iddialar yer aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haklı vetosu üzerine Türkiye karşıtları da harekete geçti. Fox News’te yer alan bir analiz yazısında Türk askeri ile ilgili FETÖ’cülerin ağır ithamlarına yer vererek, Türkiye hazımsızlığını ‘Türkiye’nin NATO’dan atılmasının zamanı geldi’ ifadeleri haberde yer aldı. Analiz yazısında Fetöcülerin ifadelerine yer verdi ve Türkiye’yi Rusya’nın NATO içindeki gizli silahı olmakla itham etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter hesabındaki paylaşımına da dikkat çekti ve ‘Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'yı "teröristlerin yuvası" olmakla suçladı. "’ ifadelerine yer verdi.

S-400 ANLAŞMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye ile Rusya arasında S-400 anlaşmasına dikkat çeken analiz yazısında Hudson Enstitüsü’ndeki eski bir NATO Genel Sekreter Yardımcısı olan Marshall Billingslea “Türkiye, kendi çıkarlarına uygun ve NATO'nunkine ters düşen tavırlar alıyor” dedi. Billingslea, Ankara'nın bağımsız bir aktör olduğunu ve Ruslara fayda sağlayan kararlar aldığını söyledi. Billingslea, öte yandan Türkiye'yi Ukrayna'ya insansız hava araçları teslim etmesinden dolayı çıkarcılıkla suçladı.

TÜRKİYE’YE AĞIR İTHAM

Rusya ve Ortadoğu İşleri uzmanı Theodore Karasik ise Türkiye'nin Rusya'nın hedef listesinde olmaktan kaçındığını iddia etti. Karasik, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç’e yönelik tepkilerini diğer ülkelerin takdirini almak için kullandığını ve Türkiye'nin bundan faydalanacağını belirtti.

FETÖ'CÜ GENERALİN YAZISINA YER VERDİLER

Yazıda FETÖ'cü general Mehmet Yalınalp’ın "Binlerce askeri personelin tarihsel tasfiyesi daha hızlı bir hız aldıkça, ben ve Türk meslektaşlarım aşırı milliyetçi, batı karşıtı önemli bir yükseliş gözlemliyoruz. NATO'daki yeni Türk askeri personeli radikal bir zihniyete sahip. Bazıları NATO'nun değerlerini sorguluyor ve hatta Batılı örgütlerden nefret ediyor. Rusya, Çin ve İran yanlısı duygulara sahipler” ifadelerine de yer verildi.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI HAD SAFHADA

Anlizde bazı yorumcuların ve Orta Doğu Forumu'nun Başkanı Daniel Pipes’in Türkiye düşmanlığı yapan ifadelerine de değinildi. Pipes, "Türkiye'nin NATO'ya ait olduğunu düşünmüyorum. Bunu on yıldır söylüyorum. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmanın zamanı geldi. Bırakın Rusya'ya, Çin'e gitsin. Geçmiş olsun. Türkiye 1952'den 2002'ye kadar NATO için çok iyi bir müttefikti ama son 20 yıldır çok kötüydü. Müttefik bile değil... NATO'ya düşman politikalar, NATO üyelerine, Yunanistan gibi üyelere karşı saldırgan. Suriye'nin işgaline katılıyor, Avrupa'yı Suriyeli göçmenlerle tehdit ediyor" demişti.

'BÜTÜN MÜTTEFİKLER HEMFİKİR'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çarşamba günü İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılma tekliflerini savundu ve "Bütün müttefikler NATO genişlemesinin önemi konusunda hemfikir" dedi.



Türkiye'nin NATO kararlılığı İngiliz basınında: Erdoğan'ın şakası yok! Türkiye'nin "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği" konusundaki tutumuyla ilgili bir yazı yayımlayan İngiliz Financial Times gazetesi, "Erdoğan, Nordik ülkelerinin NATO üyelikleri konusunda şaka yapmıyor" ifadesini kullandı. İsveç'in Dagens Industri gazetesinin politika editörü PM Nilsson ise "Temel sorun, Türkiye'nin İsveç karşısında haklı gerekçesinin bulunması" değerlendirmesinde bulundu.

NATO hamlesine ABD'den Türkiye mesajı: Endişeler çözülebilir ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin ifade ettiği güvenlik endişelerinin çözülebileceğini söyledi.