Türkiye Gazetesi

Associated Press-NORC Halka İlişkiler Merkezi tarafından düzenlenen ankette, ABD genelindeki seçmenleri temsil eden katılımcıların sadece yüzde 39'u Biden'ın başkanlık performansını onayladığını belirtti. Ankete göre, her 10 katılımcıdan sadece 2'si ekonominin iyi olduğunu ve ülkenin doğru yöne gittiğini kaydederken, bir ay önceki benzer ankette 10 kişiden 3'nün aynı yönde görüş belirttiğine dikkat çekildi.

YÜZDE 52 'EKONOMİYE ZARAR VERİYOR' DEDİ

Kasımda yapılacak ara seçimlere hazırlanan ülkede, Demokratlar arasında Biden'a desteğin yüzde 73'e gerilediğine işaret edilen ankette, geçen yıl aynı dönemde kendi partisi içinde Biden'a desteğin yüzde 82'lerde olduğu hatırlatıldı.

Cumhuriyetçi parti içinde ise her 10 kişiden sadece 1'nin Biden'ın ekonomiyi ele alışını onayladığı ve bu oranın son aylarda değişmediği ifade edildi.

Ankete katılan ABD'lilerin sadece yüzde 18'i Biden'ın politikalarının "ekonomiye yardım ettiğini" düşünürken, yüzde 52'si "zarar verdiğini", yüzde 30'u "bir fark oluşturmadığını" belirtti.

Ülke genelinde 12-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 1172 yetişkin katıldı.

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