Türkiye Gazetesi

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve İran Silahlı Kuvvetleri (Erteş) Başkomutanı Tümgeneral Abdulrahim Musevi yeraltındaki İHA üssüne bir ziyaret gerçekleştirdi.

İran Devlet Televizyonu (IRIB) tarafından görüntülenen ve Zagros Dağlarında bulunan üste 100'e yakın İHA ve SİHA bulunuyor.

Yerin yüzlerde metre altına inşa edilen “Stratejik UAV üssü 313” isimli gizli üste farklı boyut ve güçte çok sayıdaki insansız hava aracı, füze ve mühimmatlar dikkat çekiyor.

GÖZDAĞI VERDİ

Yeraltı üssünün tanıtımının ardından konuşan Tümgeneral Musevi, ''En büyük başarımız hiçbir yere bağımlı olmamamız. İran Silahlı Kuvvetleri'nin İHA kabiliyetinin geliştirilmesi durdurulamaz.'' diyerek, son zamanlarda İran'ın kritik askeri tesislerine yönelik saldırılara mesaj verdi.

200 MENZİLE SAHİP HAYDAR-1 FÜZESİ İLK KEZ TANITILDI

İran Silahlı Kuvvetleri'nin, FOTROS ve KAMAN-22 İHA'ya entegre edilen 200 km menzile sahip Haydar-1 seyir füzesi ise ilk kez tanıtıldı.

Haydar-1 seyir füzesinin, İHA versiyonuna dönüştürülmüş hali olan Haydar-2'de ilk kez görücüye çıktı.

İHA PROGRAMINDA KRİTİK DÖNEM

Öte yandan yeraltı İHA üssünün İran Silahlı Kuvvetleri (Erteş) Komutanı tarafından gezdirilmesi ise İran'ın İHA programında önemli bir kırılmaya işaret ediyor. Çünkü İran'ın İHA programının sorumluluğunu ve İHA'ların kullanımında her zaman İran Devrim Muhafızları ön plana çıkmıştı.

İran'da bir suikast daha: Binbaşı öldürüldü, eşi yaralandı İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan Albak Seyyah Hodayi’nin uğradığı suikast sonucu öldürülmesinden sonra ülke ikinci bir suikast haberi ile sarsıldı. Ülkenin güneydoğusunda bir binbaşı aracına düzenlenen saldırıda öldürüldü.

İran Devrim Muhafızları komutanı öldürüldü İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Albay Hasan Sayad Khodayari, Tahran'da evinin yakınlarında uğradığı suikast sonucu öldürüldü.