Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişiminde Ukrayna’nın yardım seslenişlerine bir ülke daha kulak verdi. Danimarka devlet televizyonu DR'nin haberine göre, Savunma Bakanı Morten Bodskov, Ukrayna'ya silah ve diğer askeri teçhizattan oluşan 2 milyar kron değerinde yardım gönderdiklerini açıkladı.

İSVEÇ HÜKÜMETİ DE YARDIM GÖNDERECEK

İsveç hükümeti de gizlilik çerçevesinde Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım göndereceğini duyurdu. Hükümetin sayfasından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yüksek oranda askeri destek verileceği, gizlilik nedeniyle desteğin mahiyetinin açıklanmayacağı belirtildi.

İsveç Ukrayna'ya daha önceden 5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask ve 135 bin askere yetecek hazır gıda göndermişti. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından 2 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusuna yaptıkları 50 milyon dolar para yardımının da yerine ulaştığını duyurmuştu.

Ukrayna yardımı sonrası Starlink fiyatlarına zam SpaceX uzay şirketinin geliştirdiği Starlink internet uyduları dünyanın dört bir köşesindeki insanlara geniş bant hizmeti sunuyor. Ancak şirket, fiyatlara zam yaptıklarını duyurdu.

NATO: Ukrayna yardım talep ediyor Ukrayna krizi devam ederken NATO’dan sürpriz bir bilgi paylaşımı yapıldı. NATO resmi internet sitesinden yaptığı bir açıklama ile Ukrayna'nın acil durumlara karşı NATO’dan yardım talebinde bulunduğu bildirildi.