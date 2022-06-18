Türkiye Gazetesi

Sincar’daki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) sorumlularından Halef Halil “PKK, Sincar’ın Hanesor Kampına yakın dağlık Bare bölgesinin vadisi ile Suriye’nin Haseke iline bağlı Hol bölgesi arasında 12 kilometre uzunluğunda bir tünel kazdı” dedi. Halil, tünelin birkaç sene önce açıldığını ve nakliye araçlarının buradan rahat bir şekilde gidip gelebildiğini belirterek, tünelin kazılması esnasında 300 bin beton blok kullanıldığını kaydetti. KDP’li yetkili “PKK, Sincar’da örgütleniyor ve çok sayıda teröristi Suriye’ye göndermeye hazırlanıyor. Haşdi Şabi, PKK’nın bu bölgedeki tüm hareketliliğini takip ediyor ve yaptıkları her şeyden haberdarlar ancak hiç karışmıyor” diye konuştu. Irak’taki Ezidi Demokrat Partisi Genel Sekreteri ve Ezidhan Güçleri Sorumlusu Haydar Şeşo da terör örgütünün kazdığı tüm tünellerin İran’la yakın ilişkileri bulunan milis grubu Haşdi Şabi’nin bilgisi ve onayı dahilinde yapıldığını belirtti.

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