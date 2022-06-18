Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın Assam eyaletinde, eyalet afet yönetimi ajansına göre, selde en az dokuz kişi öldü ve 2 milyon kişinin ise evi sular altında kaldı. Bangladeş’te ise polis yetkililerinin açıklamasına göre fırtınaların tetiklediği yıldırım çarpmaları sonucunda Cuma öğleden sonra en az 21 kişi öldü.

Yerel polis şefi Mizanur Rahman, Nandail kırsal kasabasındaki 12 ila 14 yaşlarındaki üç çocuğun da ölenlerin arasında olduğunu söyledi. Polis müfettişi Nurul İslam, liman kenti Chittagong'da toprak kaymasının yamaçtaki evlere çarpması sonucu dört kişinin öldüğünü açıkladı. Hafta sonu yağışın devam etmesi beklenirken, her iki ülke de ordularından yardım istedi.

ORDUDAN YARDIM İSTEDİLER

Asya'nın en büyük nehirlerinden biri olan Brahmaputra, çamur setlerini aşarak Assam'ın 33 ilçesinden 28'inde 3 bin köyü ve ekili arazileri sular altında bıraktı. Assam'ın başkenti Gauhati'deki meteoroloji istasyonu yetkilisi Sanjay O'Neil, "Asam'ın çeşitli bölgelerinde Pazar gününe kadar orta ila şiddetli yağış bekliyoruz. Yağmur hacmi eşi benzeri görülmemiş düzeyde" şeklinde bir açıklama yaptı.

Hindistan'da son beş gündür devam eden yağışlar nedeniyle çok sayıda tren seferi iptal edildi. Güney Assam'ın Haflong kasabasında, tren istasyonu sular altındaydı. Hindistan, arama – kurtarma ekiplerine yardım etmesi için ordudan yardım talep etti. Bir ordu yetkilisi, "Selden etkilenen insanları kurtarmak için sürat tekneleri ve şişme sallar kullanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bangladeş'te, Hindistan sınırına yakın bölgeler yağışlardan daha çok etkilendi. Başkent Dakka'daki sel tahmin ve uyarı merkezine göre, ülke genelindeki tüm büyük nehirlerdeki su seviyeleri yükseldi. Okullar, sular altında kalan köylerin tamamını barındırmak için yardım sığınaklarına dönüştürüldü.

Sağanak sonrası felaket Sivas'ı da vurdu: Sel suyu köprüyü yuttu Sivas'ta şiddetli sağanağın ardından sokaklar göle döndü, birçok mesire alanı sular altında kalırken, Gemerek ilçesi Hacıyusuf köyü Kasımbeyli mezrasında sel suları köprüyü yuttu.

Adana da sele teslim! Araçlar hurdaya döndü, 3 köprü büyük zarar gördü Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak sele neden oldu. İlçeye bağlı Düzağaç Mahallesi'nde sel nedeniyle 3 araç hurdaya dönerken, asırlık ağaçlar sulara kapıldı.