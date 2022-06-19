Türkiye Gazetesi

Hindistan’da SpiceJet Havayolları’na ait bir yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Uçağın sol kanadının alev almasının ardından 185 yolcusuyla birlikte Bihta Hava Kuvvetleri Üssü’ne acil iniş yaptı.

Polis ve havaalanı yetkililerinin olay yerine gelmesinin ardından yolcular uçaktan tahliye edildi. SpiceJet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “19 Haziran 2022 tarihinde SpiceJet B737-800 uçağı Patna’dan Delhi’ye gidiyordu.

KUŞ 3 FANA ZARAR VERDİ

Kalkış esnasında kokpit ekibi bir kuşun motora girdiğinden şüphelendi. Önlem olarak pilot etkilenen motoru kapattı ve geri dönmeye karar verdi. Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı. Uçuş sonrasında yapılan çalışmalarda kuşun 3 fana zarar verdiği anlaşıldı” dedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın kanadından alevlerin ve dumanların yükseldiği görüldü.

Müzelik uçaklara söndürme görevi Orman Bakanlığı orman yangınlarına karşı 55 helikopter ve 20 uçak kiraladı. THK’nın yarım asırlık dört uçağı da tartışma konusu yapılmasın diye onarımdan geçirilerek sahaya sürüldü. Bu uçakların peşinden tankerler gidecek.

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