Türkiye Gazetesi

Global Times'ın haberine göre, Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, orta menzilli anti-balistik füze denemesinin başarıyla yapıldığı kaydedildi.

'TEST AMAÇLI YAPILDI'

Açıklamada, füze testinin savunma amaçlı olduğu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı vurgulandı.

Çin'in bu testinin 6'ncı anti-balistik füze denemesi olduğu, füze sistemlerinin dünya atmosferinin dışındaki hedefleri vurabildiği de ifade ediliyor.

Öte yandan füze denemelerinin Tayvan- Çin geriliminin ardından yaşanaması dikkat çekti.

ABD ÇİN'İ UYARMIŞTI

ABD'nin Tayvan'a silah satışlarının "tek Çin" ilkesini ve Çin-ABD ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'deki taahhütlerini ihlal ettiğini, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrara zarar verdiğini belirten Çin hükümeti, Washington'ın Çin'i çevrelemek amacıyla Tayvan kartını oynamasının boşuna olduğu görüşünü dile getirmişti.

Pentagon ise ABD'nin "tek Çin" politikasına bağlı olduğunu belirtirken, Pekin yönetimine Tayvan'ı istikrarsızlaştırıcı hareketlerden kaçınması uyarısında bulunmuştu.

Tayvan-Çin arasında ‘boğaz’ anlaşmazlığı Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan hükümeti, Pekin'in Tayvan Boğazı'nın "deniz yetki alanı" iddiasına karşı, bölgenin "uluslararası sular" olduğu görüşünü savundu.

Çin'den Tayvan'a sert uyarı: Savaş açarız Çin Savunma Bakanı Vey Fınghı, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde Çin'i çevrelemek üzere çatışma ve cepheleşme oluşturmayı amaçladığını, bunun için "çok taraflılık" görüntüsü altında küçük özel bir grup oluşturmaya çalıştığını bildirdi. Fınghı, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'e Tayvan'ın bağımsızlığını ilan etmesi halinde "savaş başlatmakta tereddüt etmeyeceklerini" söyledi.