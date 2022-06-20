Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi devam ederken, savaşın etkileri insanların hayatında büyük değişikliklere neden olsa da yeni evlenen çiftler üniformalarla her şeye rağmen birbirine ‘evet’ dedi. Ukrayna’daki evlenen çift, gelinlik ve damatlık yerine askeri üniformaları ile dünya evine girdi.

Rusya- Ukrayna-Rusya savaşı düğünleri de etkiledi. Ukrayna’da evlenen bir çift gelinlik ve damatlık yerine askeri üniformaları ile dünya evine girdi.

Beyaz bir gelinlik yerine askeri üniforma giyen gelinin, başına sadece beyaz bir duvak taktığı görüldü. Davetliler ise karşılarına askeri üniforma ile çıkan yeni evli çifti alkışlarla tebrik etti.

Rusya Ukrayna'yı Karadeniz'den vurdu: Kritik noktalara ard arda fırlattılar Rusya-Ukrayna savaşında kritik noktalar tek tek hedef alınıyor. Rusya’nın Karadeniz’de konuşlu olan filosundan fırlatılan 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi ile Ukrayna’nın askeri altyapısı hedef alındı.

ABD Ukrayna’ya SİHA satışını durdurdu: Rusya’nın eline geçebilir ABD, Ukrayna’ya SİHA satışını durdurdu. Beyaz Saray , Ukrayna’nın kullanacağı silahların Rusya’nın eline geçmesinden endişe ettiği ifade edildi. SİHA’ların ABD için güvenlik riski oluşturabileceği endişe ediliyor.