Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

Şu anda rejimin ve PKK’nın kontrol ettiği bölgelerde 8 milyon Suriyelinin bulunduğunu ifade eden İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Türkiye, Suriyelilerle ilgili açık kapı politikasını uygulayan tek ülke değil. 2010’da Suriye’nin nüfusu 21,6 milyondu. Şimdi diğerleri nerede? Lübnan’da 639 bin, Irak’ta 258 bin, Ürdün’de 674 bin, Mısır’da 141 bin, bir milyonun üzerinde de Avrupa’da var. Yani 6,5-7 milyonu ülkenin dışına çıktı” dedi. Almanya’da vatandaşlık müracaatı hakkı kazanan Suriyeli sayısının 600 binden fazla olduğunu açıklayan Çataklı “Türkiye’de bir milyondan fazla düzensiz göçmen yakalandı, bunların 300 bini sınır dışı edildi, 600 bin kadarı da Avrupa’ya geçti” diye konuştu.

Operasyon bölgelerinde 6 milyon civarında Suriyelinin yaşadığını kaydeden Çataklı, şunları söyledi: Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgelerinde 2 milyon 100 bin kişi var. İdlib’de, 3,8-4 milyon kişi bulunuyor. İdlib’deki nüfusun 1 milyon 200 bini sadece İdlibli, kalan 2 milyon 600 bini Suriye’nin diğer tarafından. 21,6 milyon insanın yaklaşık 14 milyonu evini, yurdunu, çoluğunu çocuğunu, her şeyini bırakıp çıkmak zorunda kaldı. Bazı şeyleri söylerken dikkatli olmakta fayda var.

Hatay Valisi Doğan şehirdeki Suriyeli sayısını açıkladı Hatay Valisi Rahmi Doğan, “Hatay’da 4'te 3'ü Suriyeli, Hatay'ın yüzde 70'i Suriyeli” açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek şehirde yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı.

Güvenli bölgedeki briket evlere yerleşen Suriyelilerin sayısı belli oldu! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ay başında Suriyelilerin güvenli geri dönüşü için bölgede briket evlerin inşasına başlandığını duyurmuştu. Bir milyon Suriyeliyi barındıracak kapasitede olacak briket evler projesinde ilk bölge tamamlandı. Zuhara köyünde tamamlanan 850 briket evde 4 bin 500 Suriyeli yeni hayatlarına başladı.