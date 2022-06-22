Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail ordusunun Gazze Tümeni karargahını ziyaret ederek askeri yetkililerle görüştü. Burada yaptığı konuşmada Gazze Şeridi yakınında yer alan Sderot ve Aşkelon gibi kentlerdeki İsraillilerin son 15 yılın en huzurlu yılını geçirdiğini savunan Bennett, “Güneydeki yeni normal, sakin, güvenli ve normal bir yaşamdır.” dedi.

İsrail Başbakanı, “Siyasi istikrarsızlık dönemindeyiz ancak güvenlik istikrarı korunmalıdır.” diyerek ülkesine bir çağrıda bulundu. Bennett, hükümetin izlediği politikalar sayesinde yaşanan rutin ve huzurlu dönemin ilerleyen yıllarda da sürmesini temenni ettiğini belirtti.

Koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran akşamı Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı. Kararın gelecek hafta başındaki Meclis oturumlarında onaylanmasının ardından İsrail, yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek. Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak. ​​​​​​​

İsrail erken seçime gidecek İsrail’deki koalisyon ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid’in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid Türkiye'ye geliyor İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in 23 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek.