İsveç polisi, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve örgüte ait görsellerin projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla ilgili yürüttüğü soruşturmayı sonlandırdı.
İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre, Stockholm Belediyesinin söz konusu olay hakkında yaptığı suç duyurusunu inceleyen polis, delil yetersizliğini gerekçe göstererek soruşturmayı tamamladı.
Terör örgütü YPG/PKK'nın İsveç ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında, 17 Haziran'da projeksiyonla terör örgütüne ait sembollerin başkent Stockholm'deki tarihi belediye binasına ve Globen Avicii Arena Spor Salonu'nun tavanına yansıtıldığına dair görüntüler paylaşılmıştı.
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'a bilgi veren polis, olayı doğrulamıştı. Tepkilerin ardından Stockholm Belediyesi tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.
Stoltenberg'den Türkiye vurgulu Finlandiya ve İsveç açıklaması: Kısa sürede üye olmaları mümkün değil
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları hakkında Türkiye'nin güvenlik endişelerinin gidermek için çalıştıklarını, üyeliklerin çok kısa sürede mümkün olmayabileceğini söyledi.
Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki görüşmeler yarın devam edecek Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki resmi düzeydeki görüşmeler yarın devam edecek” ifadeleri kullanıldı.