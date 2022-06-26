Türkiye Gazetesi

Meksika'nın doğusundaki Yucatan eyaletinde, bir çiftlikte 7 ceset tespit edildi. Savcılık, olaya ilişkin ayrıntılı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Chikindzonot kasabasındaki bir çiftlikten çok sayıda ceset çıktı.

Yetkililer, bulunan 7 cesedin kafalarına kurşun sıkılarak öldürüldüğünü belirledi. Savcılık, olaya ilişkin ayrıntılı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Meksika'da, özellikle çeteler arasında yaşanılan çatışma ve hesaplaşmalar nedeniyle bu tarz kanlı olayların sık yaşandığı biliniyor.

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