Ürdün'ün Akabe Limanı'nda dehşet dolu anlar yaşandı. Limanda zehirli gaz yüklü bir tanker devrildi. Ardından patlama meydana geldi. Oluşan sızıntı sebebiyle 10 kişi hayatını kaybetti, 251 kişi yaralandı.
Gaz sızıntısı olayının ardından sivil savunma biriminde görevli tehlikeli madde uzmanları, limana geldi. Uzmanlar, incelemelerde bulunurken bölgeye girişler kapatıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan Ürdün Başbakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başbakan Bişr el-Hasavne'nin olayın yansımalarını öğrenmek üzere Akabe'ye gittiği bilgisi paylaşıldı.
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