Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün Kraliyet Divanından yazılı açıklamada bulundu. Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Ürdün'e resmi bir ziyaret düzenleyerek Kral 2. Abdullah'la görüştüğü açıklandı.

Bölgeseler gelişmeler ele alındı

"İki lider ikili ilişkilerin yanı sıra son zamanlarda İsrail'in saldırgan politikası sebebiyle Filistin ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te yükselen tansiyon başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı."

Gazze'deki ateşkes barış sürecine doğru ilerlemeli

Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının önemine işaret eden Ürdün Kralı ve Abu Dabi Veliaht Prensi, ateşkesin korunarak barış sürecinin ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

BM'den İsrail açıklaması: Gazze saldırıları savaş suçu sayılabilir İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK), işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki "ciddi insan hakları durumunu" görüştüğü özel oturumda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini açıkladı.

Kudüs'ün kutsal değerlerinin korunması için tüm gayret gösterilecek

Filistin meselesinin adil ve kapsamlı çözümünün tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini aktaran Ürdün Kralı Abdullah, ülkesinin Kudüs'ün tarihi dokusu ve kutsal değerlerinin korunması için tüm gayretini ortaya koymaya devam edeceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in, Ürdün'ün Mısır ile iş birliği içinde Gazze'de sükuneti sağlamak için gösterdiği çabaları takdir ettiği ve Kral Abdullah'ın Kudüs'teki kutsal mekanların bakımında oynadığı rolün önemine vurgu yaptığı aktarıldı.

İsrail güçleri Filistin Kızılayı'na saldırdı işgalci İsrail güçleri, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha ekleyerek Filistin Kızılayı'nı bombaladı.

Ne olmuştu?

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı.