Türkiye Gazetesi

17 Mart 2014 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin Ukrayna'ya bağlı bir yarımada olan Kırım'ın ilhakını onaylayan imzayı atmış ve Kırım resmen Rusya'ya katılmıştı.

BM Güvenlik Konseyi ise 27 Mart'ta Kırım referandumunun yasal olmadığını belirten bir karar çıkarmıştır. Bu tarihten itibaren hali hazırda Rusya işgali altında olan Ukrayna batı ülkelerinin de desteği ile Kırım'ı geri almak için uşraşıyordu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Ukrayna’nın, Kırım’ı geri alma konusundaki arzusunu sürekli dile getirdiğini ve buna karşılık Batılı ülkelerinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana tavır almasıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

'KIRIM'A EL UZATMAK SAVAŞ İLANIDIR'

Rusya’nın, böyle bir girişime doğrudan karşılık vereceğini belirten Medvedev, “Kırım bizim için Rusya'nın bir parçasıdır. Kırım’a el uzatmak ülkemize karşı bir savaş ilanıdır. Eğer bunu bir NATO ülkesi gerçekleştirirse, bu tüm Kuzey Atlantik ittifakıyla 3. Dünya Savaşı anlamına gelir. Tam bir felaket olur ” açıklamasında bulundu.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ’E GÖZDAĞI

Ukrayna, Finlandiya ve İsveç'in, NATO'ya katılma ihtimalinin kendileri için oluşturacağı risklerden bahseden Medvedev, "Bizim için Ukrayna'nın NATO'ya katılması, Finlandiya ve İsveç'in katılmasından çok daha tehlikeli. Bu ülkelerle geçmişte iyi ilişkilerimiz vardı. Şu anda toprak anlaşmazlığımız yok. Ancak, İsveç ve Finlandiya topraklarımıza yakın komşularımız. Böyle bir duruma karşı misilleme önlemlerimizi alacağız. Bu sınırları güçlendirmemiz gerekecek. Baltık'ın nükleer olmayan statüsü geçmişte kalacak. Kara birliklerimiz ve donanmamız kuzey yönlerinde artırılacak. İskender hipersonik füzelerimizin ve nükleer silahlı savaş gemilerimizin kendi evlerinin eşiğinde olması iyi bir ihtimal değil" diyerek NATO'ya katılım başvurusu yapan 2 ülkeye gözdağı verdi.

LİTVANYA SORUMLU TUTULACAK

Letonya'nın eski İçişleri Bakanı Maris Gulbis'in Avrupa ve NATO'nun, Rusya'nın, Avrupa kıtasındaki tek toprağı olan Kaliningrad'ı, Rusya'dan almaya hazır olduğu yönündeki açıklamalarına cevap veren Medvedev, "Görünüşe göre zararlı bir şeyler içmiş" diyerek muhatabıyla ilgili alaycı ifadeler kullandı. Medvedev ayrıca Kaliningrad'tan, Rusya'ya demiryolu taşımacılığına kısıtlama getiren Litvanya'ya da tepki gösterirken, bu karardan doğrudan Litvanya'nın sorumlu olacağını belirtti.

G7 liderlerinden Rusya'ya tepki: 'AVM saldırısı savaş suçudur, Putin'den hesap sorulacak!' Dünyanın dört bir yanındaki liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son acımasız saldırısına tepki gösterdi. Kremençuk kentindeki bir alışveriş merkezine füzeyle saldıran Rusya'nın bu hareketi 'savaş suçu' olarak gösterildi.

Rus ordusu Ukrayna'da bir AVM'ye füze attı, çok sayıda ölü ve yaralılar var Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'da bulunan bir AVM'ye füzeyle saldırı düzenlediğini, AVM'de binden fazla kişi olduğunu açıkladı. Saldırıda sonrası kayıp haberleri gelmeye başladı. Son gelen bilgiye göre 10 kişi öldü, 40 kişi de yaralı