Türkiye Gazetesi

Crawford, 2018’de 18 ay boyunca hastanede dört yatağı işgal etmesiyle gündeme gelmiş ve Milli Sağlık Sistemi’ne yüzbinlerce dolar maliyet çıkarmıştı.

Arkadaşları, Crawford’un geçen hafta fenalaşarak yeniden hastaneye kaldırıldığını ve tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini ifade ettiler.

Ölüm sebebi olarak sepsis ve organ yetmezliği gösteriliyor. Nakledilecek daha uygun bir yer bulunamadığı için Sutton-in-Ashfield’deki Kings Mill Hastanesi’nde 18 ay kalan Crawford, hastane odasına pizzalar, hamburgerler getirtmişti.

Dünyanın en şişman insanları bu ülkelerde Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya'nın en şişman insanlarının yaşadığı on ülkeyi açıkladı.