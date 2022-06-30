Türkiye Gazetesi

BURAK VARLIK | MEKKE

Suudi Arabistan, koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ilk defa bu yıl yabancı hacı adaylarını kabul ediyor. Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden on binlerce hacı adayı, 2 yıllık hasretin ardından kutsal topraklara kavuştu. İhramlarını giyip mikat mahallinden geçen hacı adaylarının Mekke’ye girişleri 5 Temmuz’a kadar hac vizesi ile devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonunu takip etmekle görevli basın kafilesi de Prof. Dr. Emin Ay’ın duaları ve okuduğu ilahiler ile kutsal beldelere giriş yaptı. Türk hacı adayları kutsal topraklara kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, hacca gelmeyi arzu edenlerin bu dileğinin en kısa zamanda gerçekleşmesi için dua etti. İnşaat çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği Kâbe-i Muazzama’da hacı adayları yeni uygulamalarla da karşılaşıyor. Metaf alanına ihramı olmayanlar alınmıyor. İhramlı olmayan hacı adayları, ilk metafın dışında ve üst katlarda tavaf yapabiliyor. Ayrıca Hacer-ül esved taşı ile Kâbe kapısı arasındaki kısım olarak bilinen ‘mültezem’e, cennet taşı Hacer-ül esved’e ve Kâbe’nin duvarlarına yüz süren, hürmet gösteren hacılar, salgın tedbirleri gerekçe gösterilerek etrafına bariyer konulması sebebiyle artık Kâbe’ye hiçbir şekilde dokunamıyor. Ayrıca hac vizesi olmadan Harem sınırlarına girmeye çalışanlara kişi başına 2 bin 666 dolar ceza kesilecek. Suudi Arabistan, koronavirüs sebebiyle hac kontenjanlarını yüzde 50 oranında düşürdü. Türkiye’den ise toplamda 37 bin 770 hacı adayı için kontenjan ayrıldı.

Gördüğü rüyadan etkilendi, üç tekerlekli aracıyla Mekke'nin yolunu tuttu 25 yıldır İngiltere'de yaşayan Iraklı, evli ve 2 çocuk babası Adam Muhammed, uykusunda gördüğü rüya nedeniyle kutsal topraklardan biri olan Mekke'ye gitmek için yola çıktı.



