Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler aracılığıyla Rumlara enerji alanında öneriler sundu.

Doğal gaz konusunda birlikte hareket etme teklifini yenileyen Tatar, sürece Türk ve Rum tarafının sözleşme imzaladığı şirketlerin de dahil edilmesini istedi.

Avrupa Birliği ortak elektrik şebekesi projesine Türkiye ile birlikte katılma önerisi sunan Tatar, "Rumlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu öneriyi kabul ettiği için teşekkür etmeli" ifadesini kullandı.

GÜNEŞ ENERJİSİ VE SU DA ÖNERİLER ARASINDA

Üçüncü öneri ise "güneş enerjisinden ortak faydalanma yolunda adımlar atılmalı" şeklinde oldu.

Tatar, son olarak Türkiye’den gelen suyun da dahil olacağı şekilde su kullanımı konusunda iş birliği önerisi yaptı.

Tatar bu öneriler için Rum yönetiminden olumlu cevap beklediklerini açıkladı.

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