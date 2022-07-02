Türkiye Gazetesi

Meksika’nın başkenti Mexico City’e bağlı Miguel Hidalgo belediyesinde vatandaşlar, bir sokakta yağmur sonrası açılan çukur nedeniyle belediye yetkililerinden yardım istedi. Çukuru kontrol etmek için bölgeye gelen belediye görevlileri yaptıkları inceleme sonucunda çukurun devasa yeraltı mağarasına açıldığını keşfetti.

PANİĞE NEDEN OLDU

Miguel Hidalgo Belediye Başkanlığı, çukurda çevredeki 7 mahalleye ulaşan 13 ayrı mağara keşfedildiğini açıklarken, yaşanan olay bölge sakinlerinde büyük paniğe neden oldu.

DEVASA BOYUTTA

Miguel Hidalgo Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan görüntüde yeraltı mağaralarının çok derin ve uzun olduğu belirtilirken, konu hakkında Mexico City Kapsamlı Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Bakanlığı’ndan yardım istendiği ifade edildi.

Belediye yetkilileri ayrıca bölgede yaşayanların ve çevredeki yolları kullanan vatandaşların güvenliği için mağaraların doldurulacağını açıklarken, uzmanların kısa süre içerisinde bölgeye gelerek incelemelere başlayacağını belirtti.

Gizemli mağara hakkında çarpıcı iddia: 'Buraya girip de çıkmayanlar var!' Kral mezarları, derin kuyular... Malatya'da bulunan ve 150 metre derinliğe sahip olan mağara, gizemini korumaya devam ediyor. Binlerce yıllık olduğu ileri sürülen mağaraya yıllar önce girip de çıkmayan insanlar olduğu söylenirken, bir diğer söylenti ise burasının bir yeraltı şehri olduğu. Bölge halkı, yetkililerin bölgede inceleme yapmasını istiyor.

Aylar sonra mağaraya adım attılar! Bilim adamları gördüklerine inanamadı Bilim adamları tarafından aylardır hazırlık yapılan mağaraya ilk giriş yapıldı. Yapılan ilk keşiflerde mağaranın içerisinde daha önce görülmemiş ve ender bitkilerinin bulunduğu bir orman tespit edildi. Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamada böyle bir şeyi daha önce görmediklerini belirterek, "Yine de burayı herkes görmeli, burası başka bir boyut" ifadeleri kullanıldı.