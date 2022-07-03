ABD’nin Georgia eyaletindeki Kingsland kentinde bir evin verandasına timsah girdi. Ev sahipleri, davetsiz misafiri fark ettikten hemen sonra polise haber verdi. Olay yerine gelen Kingsland Polis Departmanı’ndan görevli memur Thornton, timsahı yakaladı.
Çevresine zarar vermesini önlemek için timsahın ağzını kapatan Thornton, nehrin yakınlarında timsahı serbest bıraktı. Yolunu bulan timsah Saint Marys Nehri’ne geri döndü.
Meksika'da belediye başkanı timsahla evlendi
Meksika'da bir belediye başkanı timsahla dünyaevine girdi. Düğünde timsaha beyaz gelinlik giydirildi.
Restorana giren timsahı tavayla kovdu Avusturalya’da yaşayan bir adam, dünkanına yaklaşan timsahı müşteriler korkmasın diye ilginç bir şekilde kovdu. O anlar anbean kaydedildi.
Endonezya'da dehteşe düşüren olay! Kayıp inşaat işçisi 13 metrelik dev timsahın içinden çıkarıldı Endonezya’da Yeniman Bernard isimli adamın kaybolmasından sonra bir grup köylü gönüllü olarak arama çalışmalarına başladı. Kayıp inşaat işçisinin cansız bedeni 13 metrelik dev timsahın midesinden çıkarıldı.