Türkiye Gazetesi

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ve Tokat’ta ikamet eden iki çift tatil için gittikleri İran’dan dönerken sabah saatlerinde Sivas’ın İmranlı ilçesinde kaza geçirdi. Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Han Mezrası mevkiinde yaşandı.

Göksal Yıldırım’ın kullandığı 60 AAS 007 plakalı Peugeot marka otomobil Sivas istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kazaya ilk müdahaleyi İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri yaptı. İMAYKUT ekipleri kazada hayatlarını kaybeden Elmas Yıldırım, Mehmet Turunç ve Betül Turunç’un cansız bedenlerini hurdaya dönen araçtan çıkarttı. Sürücü Göksal Yıldırım ise ağır yaralı olarak araçtan çıkartılarak ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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