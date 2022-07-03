Türkiye Gazetesi

Özbekistan’da 26 Haziran’da kamu tartışmalarına sunulan anayasal değişikliklerine ilişkin yasa tasarısı Karakalpakistan’da protestolara neden olmuş, yüzlerce kişi başkent Nukus’ta bir araya gelerek yasa tasarısına tepki göstermişti.

Anayasanın yeni redaksiyonundan Karakalpakistan Cumhuriyetinin statüsüne ilişkin egemenlik ve cumhuriyetin genel referandumla ayrılma hakkı ifadelerinin çıkarılmasının ülkede tepkiye neden olmasının ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev, Karakalpakistan bölgenin özerk makamlarına anayasada yapılması planlanan değişikliklerden çekildiğini bildirdi.

Mirziyoyev, vatandaşların güvenliğinin sağlanması, hak ve özgürlüklerinin korunması ve bölgede asayişin sağlanması için Karakalpakistan'da bugünden itibaren 2 Ağustos'a kadar sürecek olan olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Kırgızistan-Özbekistan sınırında 270 metrelik tünel: Sahibi akıl hastanesine kaldırıldı Kırgızistan-Özbekistan sınırında 270 metrelik tünel bulundu. Tünelin bulunduğu bahçenin sahibinin akıl durumunun yerinde olup olmadığı tespit edilecek.

Bahçesini sularken yerde buldu! Özbekistan’da Selçuklulara ait ‘Allah’ yazılı altın sikke bulundu Özbekistan’da bahçesinin sularken yerde sarı bir metal parçası bulan Ulkan Eraliyev, parçayı araştırmak için Tirmiz Arkeoloji Müzesi'ne götürdü. Uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonucu metalin 10. yüzyıl Selçuklu dönemine ait altın sikke olduğunu öğrendi. Nadir görülen altın sikkenin üzerinde "Allah" ve "Muhammed" kelimelerinin yazıldığı görüldü.