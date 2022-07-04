Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

54 Afrika ülkesinin 49’unda büyükelçilik açmayı hedefleyen Türkiye, Afrika açılımı kapsamında bugün önemli bir noktaya geldi. 30 Haziran’da Bissau büyükelçiliğinin açılmasıyla Türkiye’nin Afrika’daki büyükelçilik sayısı 44’e yükseldi. Hedefin tamamlamasına 5 ülke kaldı.

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Afrika ile ilişkilerin, kalkınmadan güvenliğe, savunmadan enerjiye geniş bir yelpazede ilerlediğini ifade etti. Kıran “Kıtanın dört bir yanındaki diplomatik temsil ağımızda Afrika halklarının kalkınma ve refah arayışlarında yanlarında yer alıyoruz. Bissau Büyükelçiliğimiz de faaliyete geçti ve böylece Afrika’daki büyükelçilik sayımız bugün 44’e çıktı. Temsilcilik ağımız siyasi, kültürel, insani bağlarımızı pekiştirdiği gibi ikili ticaretimizin artmasına da katkıda bulunuyor” dedi.

TİCARET HACMİ 35 MİLYAR DOLAR

Afrika’yla ticaret hacminin 2003 yılında 5 milyar dolar seviyesindeyken bugün 35 milyar dolara yükselmesine dikkat çeken Kıran “Üstlendiğimiz projelerin 80 milyar dolara, yatırımlarımızın 6 milyar dolara ulaşması Afrika’da kazan kazan anlayışıyla rekabetçi bir konumda yer almamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye 2005 senesini Afrika Yılı ilan ederek kıtayla ilişkileirnde yeni bir sayfa açmıştı.

İLK ELÇİLİK 1925'TE KAHİRE'DE AÇILDI

Türkiye, Afrika kıtasındaki ilk büyükelçiliğini 1925’te Kahire’de açtı. Etiyopya’da 1926’da faaliyete geçirilen Addis Ababa Büyükelçiliği, Sahra Altı Afrika’daki ilk Türk Büyükelçiliği oldu. Türkiye’nin Afrika Birliğine gözlemci üye seçildiği 2005, Türkiye-Afrika ilişkileri açısından milat oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2005-2007 yıllarında başbakan olarak gerçekleştirdiği Afrika ziyaretleri ile büyük ivme kazanan ilişkiler, 2008 yılında Türkiye’nin Afrika Birliğinin Stratejik Ortağı ilan edilmesiyle ileri bir boyuta taşındı.

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