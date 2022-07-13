Türkiye Gazetesi

ABD’nin eski Devlet Başkanı Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan özel komitenin ifadeye çağırdığı bir tanık ile irtibata geçmeye çalıştığı ve konunun Adalet Bakanlığına bildirildiği ortaya çıktı.

Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi Üyesi Cumhuriyetçi Liz Cheney, bugünkü oturumda açıklamalarda bulundu. Cheney, Trump'ın komitede ifadeye çağırılan bir tanık ile iletişime geçmeye çalıştığını ve komitenin bu konuda Adalet Bakanlığına bilgi verdiğini söyledi.

DONALD TRUMP ÇAĞRIDA BULUNACAKMIŞ

Öte yandan oturumda Trump'ın 6 Ocak günü atmaya hazırlandığı ancak sadece taslak olarak kalan tweeti de ortaya çıktı. Üzerinde "Başkan tarafından görüldü" ibaresi olan Twitter kaydında, Trump'ın göstericileri Kongreye yürümeye çağırdığı ortaya çıktı.

Komite, bugünkü oturumunda, Oath Keepers başta olmak üzere aşırı sağcı örgütlerin mensuplarını dinleyerek, bu grupların Kongre baskınındaki rolü ile Trump arasındaki bağı sorguladı.

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