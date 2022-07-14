Türkiye Gazetesi

Donald Trump, New York Magazine dergisine verdiği röportajda, 2024 başkanlık seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekrar başkanlık yarışına girdiğinde kazanacağına inandığını belirten Trump, 2024 seçiminde aday olup olmayacağına ilişkin "Ben bu konudaki kararımı çoktan verdim, bu konuda artık bir sıkıntı yok." ifadesini kullandı.

Trump, kararının ne olduğunu söylemezken, kasımda yapılacak Kongre ara seçimlerine işaret ederek "Şu anda beni bekleyen büyük karar, bu duyuruyu seçimden önce mi yoksa sonra mı yapacağım." dedi.

KARARINI EYLÜL AYINDA AÇIKLAYACAK

Öte yandan Washington Post gazetesi Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın eylül ayında adaylığını duyuracağını yazdı. Trump'a yakın danışmanlar, "Yüzde 70 ihtimalle Trump ara seçimlerden önce bu kararını duyuracak." ifadesini kullandı ancak Trump'ın eylülden önce bu kararını duyurma ihtimali olduğunu da kaydetti.

ABD’de Kongre baskınına ilişkin kritik gelişme: Donald Trump’ın tweeti ortaya çıktı! Geçtiğimiz yıl ABD’de Joe Biden hükümetine karşı bir grup 6 Ocak günü Kongre binasını basmıştı. Bu olayın yankıları devam ederken, Donald Trump’ın taslakta bıraktığı bir tweeti ortaya çıktı. Bu tweet taslağının bir başka ayrıntının Trump'ın başını yakabilecek türden olduğu belirtiliyor.

Trump'tan ilginç iddia: Seçilseydim Rusya işgal edemezdi Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçimi kazanması durumunda neler olabileceğine dair ilginç iddialarda bulundu. Trump, Ukrayna'daki savaş ve hızla yükselen enflasyon için, "2020 başkanlık seçimlerini kazansaydım tüm bunlar yaşanmazdı" dedi.