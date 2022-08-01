Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya savaşı devam ederken Putin'e en yakın isimlerden biri olan Anatoly Chubais'e yönelik suikast iddiaları gündeme bomba gibi düştü. New York Times'ta (NYT) yer alan habere göre, bir dönem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı olan Chubais acil olarak hastaneye kaldırıldı. Eşi Avodtya Smirnova, Rus gazeteci Ksenia Sobchak'a verdiği demeçte, Bay Chubais'in aniden ellerinde ve bacaklarında uyuşmaya başladığını söyledi.

KİMYASAL KORUYUCU KIYAFETLİ UZMANLAR TARAFINDAN İNCELEDİ

NYT Sobchak'a dayandırdığı haberinde Chubais'in kaldığı odanın kimyasal koruyucu kıyafetli uzmanlar tarafından incelendiği kaydedildi. 1990'ların başında Boris Yeltsin yönetiminin etkili bir üyesi olan Chubais, ayrıca Rusya'daki özelleştirmelerden de sorumlu. Ayrıca Chubais, uzun bir süre boyunca Putin'in müttefiki olarak pek çok görevde yer almıştı. Bu gelişme kimyasal bir madde ile zehirlenme ihtimalinin olduğu yönünde yorumlandı ve suikast iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANE AÇIKLANMADI

New York Post gazetesi 'Alexei Navalny gibi diğer Kremlin muhaliflerinin geçmişte gizemli ve aniden hastalandığı düşünüldüğünde, Chubais'in hastalığı şüphe uyandırıyor' yorumunda bulundu. Haberde Chubais’in bir Avrupa hastanesinde tedavi gördüğünü yazdı ancak ülkenin adını vermedi.

PUTİN SUİKAST DÜZENLEDİ İDDİASI

Putin'e en yakın isimlerden biri olan Anatoly Chubais, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından görevinden istifa etmiş, ardından Rusya'dan ayrılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Moskova'dan benzer bir iddia gelmişti. İngiliz Daily Mail gazetesi, Rusya lideri Vladimir Putin’in sağ kolu olarak bilinen Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev’e suikast düzenlendiğini öne sürmüştü.

Kosova-Sırbistan geriliminde Rusya, AB'yi suçladı Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kosova-Sırbistan arasındaki gerilime değinerek, “Priştine ile ABD ve arkasındaki AB'yi provokasyonları durdurmaya ve Kosova'daki Sırpların haklarına saygı duymaya çağırıyoruz” dedi.