Türkiye Gazetesi

Irak'ın Diyala ilinin kuzeydoğusunda yer alan ve Türkmenlerin yaşadığı Karatepe kasabasına bağlı Meşkul köyündeki askeri noktaya terör örgütü DEAŞ tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 askerin öldüğü ve 1 askerin de yaralandığı belirtildi.

ÖRGÜT ÜYELERİ KAYIPLARA KARIŞTI

Teröristler, olay yerine sevk edilen takviye birliklerini de pusuya düşürdü. Hafif silahların kullanıldığı saldırıda 3 askerin öldüğü ve 3 askerin ise yaralandığı kaydedildi. Saldırının ardından kayıplara karışan örgüt üyelerini bulmak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Irak'ta siyasi kriz: Koordinasyon Grubu destekçileri de Yeşil Bölge’ye yürüdü Siyasi krizin alevlendiği Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Grubu destekçileri 3 önce korunaklı Yeşil Bölge'ye girerek meclisi basmıştı. Bu günde Sadr grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu destekçileri Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştı.