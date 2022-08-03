Türkiye Gazetesi

Azerbaycan topraklarında bulunan yasadışı Ermeni silahlı grupların Azerbaycan mevzilerine saldırıları devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirinin hükümlerini ağır şekilde ihlal edilerek yasadışı Ermeni silahlı grupların Kelbecer ve Laçın bölgelerindeki sıradağlarda bulunan Kırkkız tepesini ele geçirme girişiminde bulunduğu ifade edildi. Ermeni silahlı gruplarının saldırılarında Anar Kazımov isimli askerin şehit olduğu belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun gerçekleştirdiği "intikam" operasyonu sonucunda Kırkkız, Sarıbaba ve bir dizi diğer önemli hakim tepelerin kontrol altına alındığı kaydedildi.

D-30 OBÜSÜ, ASKERİ ARAÇ VE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ

Operasyon kapsamında, yasadışı Ermeni silahlı unsurlarına ait çok sayıda mevzinin imha edildiği ve eski Ağdere bölgesinin Yukarı Oratağ yerleşimindeki askeri birliğe de hava saldırısı düzenlendiği aktarılan açıklamada, operasyonda yasadışı silahlı Ermeni grupları üyelerinin etkisiz hale getirildiği ve Ermenilere ait birkaç D-30 obüsü, askeri araç ve büyük miktarda mühimmatın da imha edildiği ifade edildi.

Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın egemenliğine karşı her türlü terör tehlikesinin ve provokasyonun kararlılıkla önleneceğini ve alınacak tedbirlerin daha da sertleşeceğini açıkladı.

Yasadışı Ermeni silahlı grupları, sabah saatlerinde Azerbaycan ordusunun Laçın şehri istikametindeki mevzilerini yoğun ateş altına almış ve Anar Kazımov isimli 1 Azerbaycan askeri şehit düşmüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmede, Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya'nın verdiği sözü hatırlattı: 'Ermeni askerleri hala Karabağ'da' Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ konusunda yeni bir açıklama yaparak, Rusya'nın sözünü yerine getirmediğini dile getirdi. Rusya Savunma Bakanlığının Ermeni silahlı güçlerin hazirana kadar Karabağ'dan çekileceğine dair söz verdiğini söyleyen Aliyev, "Temmuzun ortasına geldik ama bu sorun çözülmedi." dedi.

Azerbaycan: Brüksel'de Ermenistan'la barış için önemli adım atıldı Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın gerçekleştirdiği üçlü toplantıda elde edilen mutabakatı, "Azerbaycan'ın çıkarları, bölgenin barış ve huzur içinde gelişmesini sağlamak için atılan önemli bir adım" olarak nitelendirdi.