Türkiye Gazetesi

27 Eylül 2020'de başlayan ve Azerbaycan'ın zaferi ile 10 Kasım 2020'de son bulan 2. Karabağ Savaşı sonrası iki ülke arasında başlayan normalleşme adımlarına darbe vuruldu. Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasadışı Ermeni silahlı gruplarının ateş açması sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu. Söz konusu gelişmenin ardından Azerbaycan tarafından başlatılan karşı operasyon, Rusya tarafından rahatsızlıkla karşılandı. Öyle ki Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın ateşkesi bozduğunu iddia eden bir açıklama yaptı.

"ERMENİSTAN ÜÇLÜ BİLDİRİYİ İHLAL ETTİ"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerinin yasa dışı Ermeni silahlı güçlerce ateş altına alınması ve bir Azerbaycan askerinin şehit düşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün meydana gelen kanlı olayın, Ermenistan'ın 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerince imzalanan üçlü bildiriyi kabaca ihlal ettiğini, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalara zarar verdiğini bir kez daha gösterdiği bildirildi.

Bunun, Ermenistan'ın uluslararası arabulucuların çabalarına saygısızlığının da bir göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Azerbaycan topraklarında meydana gelen olayın tüm sorumluluğu, yasa dışı silahlı gruplarını komşu devletin topraklarından henüz çekmemiş olan Ermenistan'ın, siyasi ve askeri liderliğine aittir. Azerbaycan topraklarının güvenliğini ve sınırlarının bütünlüğünü sağlamak için tüm uygun önlemler bundan sonra da devam ettirilecektir." ifadeleri yer aldı.

RUSYA AZERBAYCAN'I SUÇLADI

2. Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan tarafından kazanılması sonrası, iki ülke sınırlarının yeniden belirlenmesi ve belli meseleler üzerinde anlaşma sağlanması için Rusya garantörlüğünde Ermenistan'la görüşmeler gerçekleştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gelmiş ve anlaşmaya yönelik mutabakat imzalanmıştı. Söz konusu mutabakatın Ermenistan tarafından ihlali, Rusya yetkililerince görmezden gelindi. Öyle ki söz konusu ihlal Azerbaycan'a mal edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, “Azerbaycan tarafı ateşkesi bozdu. Şu anda, Ermeni ve Azerbaycan taraflarıyla durumu istikrara kavuşturmak için görüşmeler yapılıyor' açıklaması geldi.

Azerbaycan'dan 'intikam' operasyonu: Ermeni silahlı grupları ateş altında Azerbaycan, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasadışı Ermeni silahlı gruplarına karşı “intikam” operasyonu düzenledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmede, Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiğini belirtti.