Türkiye Gazetesi

Bayraktar TB2, dünyada yakaladığı başarının ardından adından söz ettirmeye devam ediyor. İngiliz ve Fransız basınları Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği Bayraktar TB2'den zaman zaman övgüyle söz ederken, ABD basını da Türk SİHA'larına manşette yer vermeye devam ediyor. Övgü dolu açıklamalara son olarak Almanya'nın günlük gazetesi Welt de eklendi.

TÜRKİYE, DÜNYANIN EN ETKİN GÜÇLERİNDEN BİRİ

Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2'lerin Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK/YPG ile mücadelede, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği mücadelede büyük rol oynaması dünyanın ilgisini çekti. Alman gazetesi Welt'de çıkan haberde, bu başarılar göz önüne alındı ve Türkiye'nin S/İHA üreticiliğinde dünyanın en etkin güçlerinden biri haline geldiği belirtildi.

"KİMSE TÜRKİYE'Yİ HESABA KATMIYORDU"

Welt gazetesinde çıkan "Türkiye'nin drone gücündeki inanılmaz yükselişi" başlıklı haberde, "Türkiye'nin; dünyanın en aktif S/İHA güçlerinden biri olması, Batı'da soğuk duş etkisine neden oldu. Zirâ kimse Türkiye’yi üst düzey askeri teknoloji üreticisi olarak hesaba katmıyordu" dendi.

"Türk drone Bayraktar TB2 sektörü değiştirdi" denilen haberde, "Ukrayna savaşında, Ukrayna ordusunun etkili bir silahı haline geldi" ifadesi yer aldı.

BAYKAR paylaştı Bayraktar TB3 SİHA'nın son hali ortaya çıktı! Yerli ve milli SİHA (silahlı insansız hava aracı) üreten Baykar, resmi Twitter hesabı üzerinden Bayraktar TB3 isimli yeni SİHA’nın görüntülerini paylaştı. Böylece tasarımı ve özellikleri de belli oldu.

Baykar'dan bir jest de Polonya'ya: Bayraktar TB2 almak için bağış toplamışlardı... Hediye edilecek Baykar, Bayraktar TB2 almak için bağış toplayan Polonyalılara da jest yaptı. Bu kapsamda Baykar'ın, TB2'yi ücretsiz bağışlayacağı öğrenildi.