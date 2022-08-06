Türkiye Gazetesi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde birçok hedefi vurdu. Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada “Şafak” olarak isimlendirilen operasyon kapsamında “Gazze Şeridi’nde İslami Cihad Hareketi kaynaklı tehditler karşısında ordunun Gazze’yi vurduğu” aktarıldı. Açıklamada, İsrail cephesinde de “özel durum” ilan edildiği belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında aralarında 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadının da bulunduğu toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği, 75 sivilin yaralandığı belirtildi. Ölen çocuğun Ala Abdullah Qaddum isimli kız çocuğu olduğu bildirildi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, İsrail'in saldırısında hareketin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi'nin öldürüldüğünü söyledi. Öldürülen sivillerden bazıları dün dua ve gözyaşları arasında defnedildi. İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, İsrail'in vurduğu hedeflerin sivil yapılar olduğunu, saldırıya güçlü bir şekilde karşılık vereceklerini belirtti. İsrail’in Gazze Şeridi’nin Şeyh Aclin bölgesine 15’ten fazla füze fırlattığı açıklandı.

Filistinli yetkililer, Gazze Şeridi'ndeki Jabal AlKashef, Beyt Hanun, Han Yunus, Beyt Lahya şehirlerine de İsrail güçleri tarafından füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Olayın ardından Filistinli gruplar karşı saldırıya geçti. Atılan roketlerden 46'sı demirkubbe tarafından engellenemedi .İsrail ordusu 25 bin yedek askeri çağırdı ve acil durum ilan etti. BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, sivillere yönelik saldırıların "hiçbir haklı gerekçesi" olamayacağını söyledi. Wennesland, “Saldırılarda beş yaşındaki bir çocuğun öldürüldüğüne dair haberler beni derinden üzdü" dedi.

Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e 80 roket fırlatıldı İsrail güçlerinin Filistin’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırının ardından, İsrail Savunma Bakanlığı, Filistin İslami Cihat Örgütü tarafından Gazze’den İsrail’e yaklaşık 80 roket fırlatıldığını açıkladı.

İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu İsrail yine Gazze’yi vurdu. İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir bölgeye düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.